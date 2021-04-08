《傳聞》內地兩大科網巨頭騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）一向被視作競爭
關係，經常陷「二選一」爭議，旗下大多數產品互不相容。不過阿里巴巴近期相繼有產品傳出申
請開通騰訊旗下微信小程序。
市場消息指，除了淘寶特價版外，阿里巴巴旗下的閒置物品交易平台「閒魚」亦向微信提交
了小程序申請。通過後，平台將支持用戶在小程序內購買閒置物品、在用戶間分享連結，提升購
物分享體驗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/04/2021 09:01
《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）旗下「閒魚」申請開通微信小程序
《傳聞》內地兩大科網巨頭騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）一向被視作競爭
關係，經常陷「二選一」爭議，旗下大多數產品互不相容。不過阿里巴巴近期相繼有產品傳出申
請開通騰訊旗下微信小程序。
市場消息指，除了淘寶特價版外，阿里巴巴旗下的閒置物品交易平台「閒魚」亦向微信提交
了小程序申請。通過後，平台將支持用戶在小程序內購買閒置物品、在用戶間分享連結，提升購
物分享體驗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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