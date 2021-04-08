《傳聞》美團旗下美團優選ＧＭＶ目標２０００億元人民幣

《傳聞》社區團購在疫情期間冒起，互聯網巨頭紛紛入局，美團（０３６９０）上季因社區

團購大額投資重回虧損。市場消息指，今年該領域的各公司均提出業績翻倍的目標，其中美團旗

下美團優選將今年的ＧＭＶ（成交額）目標鎖定在２０００億元人民幣，並將衝擊每天５０００

萬至６０００萬單的單量。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

