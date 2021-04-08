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即市新聞

08/04/2021 17:14

《傳聞》外電指電盈擬售ＩＴ解決方案公司，估值或逾十億美元

　　《傳聞》據《彭博》引述市場消息人士透露，電訊盈科（００００８）正在考慮出售其信息
技術和數據中心子公司，估值或超過１０億美元。據報，其他電訊公司和私募股權公司已經表示
有興趣收購部分或部分業務。
　　據報引述公司網站，電訊盈科企業方案提供ＩＴ、雲計算、物聯網、電子商務和數據中心等
數字化服務。該公司在香港、中國內地和東南亞都有業務。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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