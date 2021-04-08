《魚缸博客》ＱＱ遭折讓掟貨股價跌唔落去？因為過後一定反彈！

《魚缸博客》今日（８日）「孖屐」最大消息，就係ＱＱ（００７００）大股東Ｎａｓｐｅ

ｒｓ折讓逾半成配股，單單２％股份就已經有千一億現金，配售完都仲持有２８％，講緊都值萬

七億港紙。

其實，Ｎａｓｐｅｒｓ三年前都配售過ＱＱ股份，當時ＱＱ股價都係４００幾蚊左右，正所

謂「三年之後又三年」，雖然Ｎａｓｐｅｒｓ呢次話三年內都唔會再配售，並表示睇好公司前景

發展，可能三年之後股價破千又唔一定呢。

過往Ｎａｓｐｅｒｓ配售之後，股價都試過跌一跌，但往後都依然有勇士入場，真係「成盤

係血，當佢無事」，所以呢次配售消息公布後，今早ＱＱ股價都係跌十幾蚊之後跌幅收窄，魚缸

都由跌轉升，你夠膽撈就有機會贏啦！

正正就係Ｎａｓｐｅｒｓ出貨後，ＱＱ股價都係先跌後升，所以股民都開始唔傻，折讓逾半

成都當睇唔到，反而當係買平貨機會，無他嘅，喺經濟轉差時期，ＱＱ依然可以靠手遊食胡，加

上旗下公司不斷分拆上市，所以前景無可限量；而Ｎａｓｐｅｒｓ出貨純粹係釋放價值，而唔係

睇淡ＱＱ，所以可以理解點解ＱＱ股價可以靠穩。

博客睇返ＱＱ月線圖，雖然股價三個月以來都累積唔少跌幅，但相信中長線而言係一個好好

買入機會，目前６２０銀呢啲位置都建議買入，上兩年嘅４月份ＱＱ都係錄得升幅，博客認為短

炒長揸都適宜，畢竟「股王」之名並非浪得虛名啊嘛！目標價短線睇重返６５０蚊，中線睇７０

０蚊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

