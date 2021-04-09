《傳聞》晶門半導體力攻顯示器產品，智能手機可能提價

《傳聞》晶門半導體（０２８７８）股價穩步上升，昨日（８日）以０﹒５８元收市，上升

１３﹒７％。據悉晶門半導體力攻ｍｉｎｉ－ＬＥＤ顯示器新產品，將成為業務新增長點，宜待

股價回落至０﹒５５元以下低吸。

而由於芯片及零部件成本持續上升，市傳智能手機生產商研究提價的可能性，以彌補額外成

本開支，否則會影響毛利率。小米集團（０１８１０）昨日以２６﹒２元收市，下跌０﹒３８％

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

