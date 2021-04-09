《傳聞》上石化（３３８）拓碳纖維產業，造船業景氣好轉

《傳聞》上海石化（００３３８）昨日（８日）以１﹒９１元收市，上升３﹒２４％。據悉

上海石化加速推進以碳纖維為核心的新材料產業建設，有利未來業務增長，可在１﹒８５至１﹒

９元低吸。

另外，今年國際貿易開局良好，帶動航運業復甦，據聞造船業也受惠，訂單增加與造價回升

，利好中船防務（００３１７）業務，昨日以８﹒４４元收市，可在８﹒２至８﹒４元水平收集

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

