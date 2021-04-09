《傳聞》市場消息指，中國有意重啟出售承接了安邦集團資產的大家保險，冀把大家保險轉
為民營企業。
消息指，現時已有顧問公司參與出售大家保險事宜，估值或高達３０億美元（約２３４
億港元），吸引到保險公司及投資基金的興趣，最快本月開始接受報價。
據悉，大家保險去年亦曾計劃出售股權，惟最終未能成事，今次交易或會分階段進行，相關
的交易事宜尚在討論中，最後未必會實行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/04/2021 09:14
《傳聞》大家保險傳重啟出售股權
《傳聞》市場消息指，中國有意重啟出售承接了安邦集團資產的大家保險，冀把大家保險轉
為民營企業。
消息指，現時已有顧問公司參與出售大家保險事宜，估值或高達３０億美元（約２３４
億港元），吸引到保險公司及投資基金的興趣，最快本月開始接受報價。
據悉，大家保險去年亦曾計劃出售股權，惟最終未能成事，今次交易或會分階段進行，相關
的交易事宜尚在討論中，最後未必會實行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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