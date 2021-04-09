《傳聞》早前有指李澤楷旗下、多次傳出籌備上市的保險公司富衛集團（ＦＷＤ），傾向優
先選擇在美國上市。市場消息指，李澤楷並非不想將富衛在港上市，但集團採用不同股權架構（
ＷＶＲ），卻遭港交所（００３８８）指業務不屬「新經濟」，因此才考慮轉戰美國，或無緣成
為新制落實後首隻非中資「Ｗ股」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/04/2021 09:01
《傳聞》被指業務不屬「新經濟」，李澤楷旗下富衛被拒港上市
《傳聞》早前有指李澤楷旗下、多次傳出籌備上市的保險公司富衛集團（ＦＷＤ），傾向優
先選擇在美國上市。市場消息指，李澤楷並非不想將富衛在港上市，但集團採用不同股權架構（
ＷＶＲ），卻遭港交所（００３８８）指業務不屬「新經濟」，因此才考慮轉戰美國，或無緣成
為新制落實後首隻非中資「Ｗ股」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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