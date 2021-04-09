《魚缸博客》波司登基本面不俗且貨源漸乾，可待調整至３﹒６銀

《魚缸博客》呢期因為新疆棉事件，國產運動品牌好似安踏（０２０２０）、李寧（０２３
３１）甚至特步（０１３６８）都炒上天，但博客認為市場忽略咗波司登（０３９９８）。
波司登主要係神州從事品牌羽絨服產品、貼牌加工產品及非羽絨服產品，都包含國產品牌概
念，所以都見股價呢期慢慢升都升得唔錯。
基本面方面，波司登都做得唔錯。舊年純利１２﹒０３億人仔按年升近２３巴仙，收入約１
２１﹒９億人仔，按年升逾一成七，毛利率更升近２個百分點至５５﹒０３２％。係去年嘅疫情
下有此業績實屬難得！
亦有券商睇好公司。美銀證券話預期其存貨水平於今年３月會回復至正常水平，更料公司於
２０２２財年錄強勁增長，加上隨著冬季戶外服裝在２０２２年北京奧運會之前得到提振，有助
公司提高均價。目標價由４﹒１５銀升至４﹒４銀。
望下ＣＣＡＳＳ（中央結算系統），公司嘅參與者數目不停減少，頭五位券商持貨越來越集
中，反映貨源漸乾，相信仍有炒作空間。
根據彭博綜合預測，以本日中午收市價計算，２０２１年預測市盈率為２０倍，以服裝及消
費概念股去講絕對唔貴。
技術分析觀之，其走勢出現利好形態嘅「雙底」，現價水平處於頸線。倘若突破成功，短期
目標先上望前頂４﹒５５銀。建議待調整至３﹒５銀至３﹒６銀買入，但連續２日收穿３．２銀
要走佬！
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。