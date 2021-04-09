《魚缸博客》波司登基本面不俗且貨源漸乾，可待調整至３﹒６銀

《魚缸博客》呢期因為新疆棉事件，國產運動品牌好似安踏（０２０２０）、李寧（０２３

３１）甚至特步（０１３６８）都炒上天，但博客認為市場忽略咗波司登（０３９９８）。

波司登主要係神州從事品牌羽絨服產品、貼牌加工產品及非羽絨服產品，都包含國產品牌概

念，所以都見股價呢期慢慢升都升得唔錯。

基本面方面，波司登都做得唔錯。舊年純利１２﹒０３億人仔按年升近２３巴仙，收入約１

２１﹒９億人仔，按年升逾一成七，毛利率更升近２個百分點至５５﹒０３２％。係去年嘅疫情

下有此業績實屬難得！

亦有券商睇好公司。美銀證券話預期其存貨水平於今年３月會回復至正常水平，更料公司於

２０２２財年錄強勁增長，加上隨著冬季戶外服裝在２０２２年北京奧運會之前得到提振，有助

公司提高均價。目標價由４﹒１５銀升至４﹒４銀。

望下ＣＣＡＳＳ（中央結算系統），公司嘅參與者數目不停減少，頭五位券商持貨越來越集

中，反映貨源漸乾，相信仍有炒作空間。

根據彭博綜合預測，以本日中午收市價計算，２０２１年預測市盈率為２０倍，以服裝及消

費概念股去講絕對唔貴。

技術分析觀之，其走勢出現利好形態嘅「雙底」，現價水平處於頸線。倘若突破成功，短期

目標先上望前頂４﹒５５銀。建議待調整至３﹒５銀至３﹒６銀買入，但連續２日收穿３．２銀

要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

