《傳聞》中國視頻市場增長快，電解鋁行業景氣改善

《傳聞》市場消息稱，中國視頻市場快速增長，估計數年後視頻使用者超逾１０億，近年著

力增加內容的嗶哩嗶哩（０９６２６）將是受惠者，可在８３０至８５０元之間低吸，上周五

（９日）以８５０元收市。

另外，市場消息稱，由於內地電解鋁產能受限，加上需求因經濟復甦而上升，利好未來電解

鋁價格回升，電解鋁行業景氣持續改善，中國鋁業（０２６００）可逢低吸納，上周五以３﹒７

１元收市，上升０﹒１３元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

