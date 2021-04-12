《傳聞》內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品

《傳聞》為配合內地新能源車市場發展，據悉內地將加大電動車充電樁建設的力度，單是公

共充電樁每月增加數萬枝，壯大電動車充電設備市場，支持泰坦能源（０２１８８）股價低位反

彈，上周五（９日）逆市上升７﹒６％，以０﹒４２元收市。

而東方電氣（０１０７２）在７﹒１至７﹒３元支持力強，據悉東方電氣加力推動氫燃料產

品商業化，包括氫燃料電池發動機，將成為業務新增長動力來源，可在現水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

