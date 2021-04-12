  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2021 09:01

《傳聞》內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品

　　《傳聞》為配合內地新能源車市場發展，據悉內地將加大電動車充電樁建設的力度，單是公
共充電樁每月增加數萬枝，壯大電動車充電設備市場，支持泰坦能源（０２１８８）股價低位反
彈，上周五（９日）逆市上升７﹒６％，以０﹒４２元收市。
　　而東方電氣（０１０７２）在７﹒１至７﹒３元支持力強，據悉東方電氣加力推動氫燃料產
品商業化，包括氫燃料電池發動機，將成為業務新增長動力來源，可在現水平低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單　CPI轉漲超預期　滬指周跌1%
財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點　科指跑輸大市挫3%
財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足　收集待中線突破
FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變　暗示肺疫危機長達5年?
財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈　何啟俊:後市反覆宜先食胡
財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港跌至第三位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金