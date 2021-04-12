《傳聞》為配合內地新能源車市場發展，據悉內地將加大電動車充電樁建設的力度，單是公
共充電樁每月增加數萬枝，壯大電動車充電設備市場，支持泰坦能源（０２１８８）股價低位反
彈，上周五（９日）逆市上升７﹒６％，以０﹒４２元收市。
而東方電氣（０１０７２）在７﹒１至７﹒３元支持力強，據悉東方電氣加力推動氫燃料產
品商業化，包括氫燃料電池發動機，將成為業務新增長動力來源，可在現水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/04/2021 09:01
《傳聞》內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品
《傳聞》為配合內地新能源車市場發展，據悉內地將加大電動車充電樁建設的力度，單是公
共充電樁每月增加數萬枝，壯大電動車充電設備市場，支持泰坦能源（０２１８８）股價低位反
彈，上周五（９日）逆市上升７﹒６％，以０﹒４２元收市。
而東方電氣（０１０７２）在７﹒１至７﹒３元支持力強，據悉東方電氣加力推動氫燃料產
品商業化，包括氫燃料電池發動機，將成為業務新增長動力來源，可在現水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單 CPI轉漲超預期 滬指周跌1%
|財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點 科指跑輸大市挫3%
|財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足 收集待中線突破
|FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變 暗示肺疫危機長達5年?
|財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈 何啟俊:後市反覆宜先食胡
|財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市 香港跌至第三位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰