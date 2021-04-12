《傳聞》政府派５０００元電子消費券，市場消息指，財爺陳茂波聽取各方意見後，已決定
不會分５期派發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/04/2021 09:01
《傳聞》５千元消費券，不會分５次派
《傳聞》政府派５０００元電子消費券，市場消息指，財爺陳茂波聽取各方意見後，已決定
不會分５期派發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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