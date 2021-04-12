《魚缸博客》放完假出行股仲有得炒？復星旅文回調吼入博反彈

《魚缸博客》各地疫苗接種開展咗一段時間，雖然有部分地區因為疫情持續而未可以完全回

復社交，不過博客就覺得有唔少地區已開始開放公眾活動，預期經濟重啟日期應該都唔太遠，博

客就覺得大家可以關注復甦類股份，吼下復星旅文（０１９９２）。

其實較貼市嘅缸友或者都Ｍｏｎ咗復甦股一段時間，例如油股、航空股等等，至於復星旅文

等出行類股份，其實近期都有上升趨勢，連同同程藝龍（００７８０）、中旅（００３０８）等

股份於２月大升後於高位反覆整固。整個板塊表現相當唔錯，加上孖屐憧憬社交活動復甦，大眾

會隨疫情消散而增加出遊。到時候或會出現報復式出行，對於行業收益或會利好。

睇返復星旅文主要業務係於國內經營度假村、休閒場所娛樂等等。可能大家會諗國內旅遊概

念唔係已經係新年假同清明假炒完啦咩？點解依個時候仲吼國內旅遊？博客就覺得雖然國內旅遊

之前炒作過，但唔代表之後無得炒。海外疫情未完全消退，加上有疫苗安全性問題，阿爺為咗保

障神州嘅安全，相信短期內都唔會大搞海外旅行，加上國策要推動內循環，點都利好返國內旅行

先。

最重要嘅就係復星旅文做嘅渡假村其實係針對有小朋友嘅家庭客戶。睇返公司以「Ｃｌｕｂ

Ｍｅｄ」品牌係全球提供全包度假村服務，除咗有住宿、體育同休閒娛樂活動之外，亦會提供

兒童看護、兒童學習及遊戲互動迷你營等等。之前假期家庭客雖然都會出行玩樂，但疫情未完家

長都會擔心小朋友健康而減少外出。而等多一段時間就到８月暑假，可以話係家庭客出行高峰期

，到時國內疫情受控，家長大機會有帶小朋友旅行「放電」，到時可利好公司渡假業務！

睇埋內地線上旅遊平台攜程（０９９６１）將會喺下星期一（１９日）來港第二上市，到時

同屬復甦類型嘅股份應該會再次受捧！復星旅文近幾日升上約１３銀水平後，今日回調到近１０

天線位置（約１１﹒７０６銀水平），如果再向下回調，相信５０天線（約１１﹒１銀）會有支

持反彈。博客建議可以等回到該位置部署博反彈，目標價上望１３﹒５銀水平。如果升勢持續，

或可挑戰１４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

