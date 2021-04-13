《傳聞共賞》喜馬拉雅ＦＭ今季掛牌，每日優鮮向ＳＥＣ遞交上市

《傳聞共賞》 攜程集團定價２６８元，比美國存託股份折讓約２％

喜馬拉雅ＦＭ傳今季掛牌

每日優鮮日前向美國ＳＥＣ秘密遞交上市申請



《昔日傳聞》 ５千元消費券，不會分５次派

內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品

中國視頻市場增長快，電解鋁行業景氣改善

被指業務不屬「新經濟」，李澤楷旗下富衛被拒港上市

大家保險傳重啟出售股權

晶門半導體力攻顯示器產品，智能手機可能提價

上石化（３３８）拓碳纖維產業，造船業景氣好轉

內地傳「先審後播」，嗶哩嗶哩（９６２６）日本動畫銳減

光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快

基金回吸比亞迪（０１２１１），重卡銷售持續火爆

物流公司Ｌａｌａｍｏｖｅ擬美國上市，估值２３２５億元

手機攝像鏡頭升級，鋰電材料價格續升

內地餐飲消費加快復元，空調銷售勁增

全球新能源車競爭加劇，可再生能源比重升

城鎮化提速有利鋼鐵市場，水泥業進入漲價季節

福晟７﹒９億沽企業廣場５層，蝕逾５億離場近年最大蝕讓

蔚來小鵬傳已向港交所遞上市申請

５８速運正進行上市前融資，擬第三季在港上市

東信營銷科技計劃上市集資１６億元

傳資金流出港股，對沖基金減磅沽新經濟股

ＴＣＬ力爭為全球ＴＶ第一品牌，覆銅板大漲價

騰訊持股微醫最快本周遞交上市申請，集資最多３０億美元

劏房報告倡設「２＋２」租約，加租１５％封頂

內地加大５Ｇ投資，航運業景氣改善

乳製品市場持續復甦，農機銷售旺

長線資金入市撈底，木漿價升不利紙業

手機產能受制芯片供應，中芯（００９８１）走弱有因

滴滴出行考慮美國上市，目標估值最少１０００億美元

基金力沽渣打（０２８８８），內地飲料銷售回落

內地５Ｇ基站設備將招標，天然氣消費比重穩升

花旗為個別優質客提供Ｈ＋１﹒２８厘按揭息

歐美基金加倉Ａ股，新經濟股現空倉回補



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

