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即市新聞

13/04/2021 09:00

《傳聞共賞》喜馬拉雅ＦＭ今季掛牌，每日優鮮向ＳＥＣ遞交上市

《傳聞共賞》　　攜程集團定價２６８元，比美國存託股份折讓約２％
　　　　　　　　喜馬拉雅ＦＭ傳今季掛牌
　　　　　　　　每日優鮮日前向美國ＳＥＣ秘密遞交上市申請

《昔日傳聞》　　５千元消費券，不會分５次派
　　　　　　　　內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品
　　　　　　　　中國視頻市場增長快，電解鋁行業景氣改善
　　　　　　　　被指業務不屬「新經濟」，李澤楷旗下富衛被拒港上市
　　　　　　　　大家保險傳重啟出售股權
　　　　　　　　晶門半導體力攻顯示器產品，智能手機可能提價
　　　　　　　　上石化（３３８）拓碳纖維產業，造船業景氣好轉
　　　　　　　　內地傳「先審後播」，嗶哩嗶哩（９６２６）日本動畫銳減
　　　　　　　　光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快
　　　　　　　　基金回吸比亞迪（０１２１１），重卡銷售持續火爆
　　　　　　　　物流公司Ｌａｌａｍｏｖｅ擬美國上市，估值２３２５億元
　　　　　　　　手機攝像鏡頭升級，鋰電材料價格續升
　　　　　　　　內地餐飲消費加快復元，空調銷售勁增
　　　　　　　　全球新能源車競爭加劇，可再生能源比重升
　　　　　　　　城鎮化提速有利鋼鐵市場，水泥業進入漲價季節
　　　　　　　　福晟７﹒９億沽企業廣場５層，蝕逾５億離場近年最大蝕讓
　　　　　　　　蔚來小鵬傳已向港交所遞上市申請
　　　　　　　　５８速運正進行上市前融資，擬第三季在港上市
　　　　　　　　東信營銷科技計劃上市集資１６億元
　　　　　　　　傳資金流出港股，對沖基金減磅沽新經濟股
　　　　　　　　ＴＣＬ力爭為全球ＴＶ第一品牌，覆銅板大漲價
　　　　　　　　騰訊持股微醫最快本周遞交上市申請，集資最多３０億美元
　　　　　　　　劏房報告倡設「２＋２」租約，加租１５％封頂
　　　　　　　　內地加大５Ｇ投資，航運業景氣改善
　　　　　　　　乳製品市場持續復甦，農機銷售旺
　　　　　　　　長線資金入市撈底，木漿價升不利紙業
　　　　　　　　手機產能受制芯片供應，中芯（００９８１）走弱有因
　　　　　　　　滴滴出行考慮美國上市，目標估值最少１０００億美元
　　　　　　　　基金力沽渣打（０２８８８），內地飲料銷售回落
　　　　　　　　內地５Ｇ基站設備將招標，天然氣消費比重穩升
　　　　　　　　花旗為個別優質客提供Ｈ＋１﹒２８厘按揭息
　　　　　　　　歐美基金加倉Ａ股，新經濟股現空倉回補

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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