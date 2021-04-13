《傳聞》海爾智家（０６６９０）昨日（１２日）逆市上升０﹒２５元，以３３﹒２５元收
市。據悉海爾智家力拓高端家電市場，帶動毛利上升與增加市場份額，支持股價高位徘徊，可在
３１﹒５至３３元水平，中線可看４０至４２元。
另外，市場消息稱，內地不斷湧現網紅火鍋店，對品牌火鍋集團構成競爭壓力，令翻抬率下
跌。海底撈（０６８６２）昨日以４８元收市，下跌２﹒７４％，短期繼續向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/04/2021 09:01
《傳聞》海爾智家（６６９０）市場份額升，內地火鍋行業激烈加劇
《傳聞》海爾智家（０６６９０）昨日（１２日）逆市上升０﹒２５元，以３３﹒２５元收
市。據悉海爾智家力拓高端家電市場，帶動毛利上升與增加市場份額，支持股價高位徘徊，可在
３１﹒５至３３元水平，中線可看４０至４２元。
另外，市場消息稱，內地不斷湧現網紅火鍋店，對品牌火鍋集團構成競爭壓力，令翻抬率下
跌。海底撈（０６８６２）昨日以４８元收市，下跌２﹒７４％，短期繼續向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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