《傳聞》神華（０１０８８）減少資本開支，春耕帶動尿素價格續升

《傳聞》神華（０１０８８）昨日（１２日）力守１６元關，以１６﹒０２元收市。據悉神

華計劃減少煤炭業務資本開支，或有助改善淨利潤收入下跌的情況。神華在高息支持下，在

１５﹒５至１６元支持力不俗。

而市場消息稱，春耕進入高峰期，帶動尿素價格今年來升約兩成，相關股份走勢續強

。中海石油化學（０３９８３）昨日升３﹒３２％，以２﹒１８元收市，宜待股價回落至２﹒１

元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

