《傳聞》神華（０１０８８）昨日（１２日）力守１６元關，以１６﹒０２元收市。據悉神
華計劃減少煤炭業務資本開支，或有助改善淨利潤收入下跌的情況。神華在高息支持下，在
１５﹒５至１６元支持力不俗。
而市場消息稱，春耕進入高峰期，帶動尿素價格今年來升約兩成，相關股份走勢續強
。中海石油化學（０３９８３）昨日升３﹒３２％，以２﹒１８元收市，宜待股價回落至２﹒１
元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/04/2021 09:01
《傳聞》神華（０１０８８）減少資本開支，春耕帶動尿素價格續升
《傳聞》神華（０１０８８）昨日（１２日）力守１６元關，以１６﹒０２元收市。據悉神
華計劃減少煤炭業務資本開支，或有助改善淨利潤收入下跌的情況。神華在高息支持下，在
１５﹒５至１６元支持力不俗。
而市場消息稱，春耕進入高峰期，帶動尿素價格今年來升約兩成，相關股份走勢續強
。中海石油化學（０３９８３）昨日升３﹒３２％，以２﹒１８元收市，宜待股價回落至２﹒１
元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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