《傳聞》攜程集團上市價２６８元，比上限價低出１９﹒５％

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士報道，攜程集團（０９９６１）擬將上市價定為每

股２６８元，比上限價３３３元低出１９﹒５％，比上日美國存託股份３５﹒２０美元（約２７

３﹒６５港元）折讓２﹒１％。

攜程集團上市籌集８４﹒７億元，將於下周一（１９日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

