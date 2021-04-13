《傳聞》喜馬拉雅ＦＭ傳今季掛牌

《傳聞》中國音頻分享平台喜馬拉雅ＦＭ傳已秘密遞交上市申請，最快可於今季內上市，集

資規模５億美元至１０億美元，其上市估值可超過５０億美元（約３９０億港元）。

喜馬拉雅ＦＭ著名投資者包括騰訊（００７００）、高盛、小米（０１８１０）旗下全資子

公司天津金星創業投資，和閱文集團（００７７２）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

