《傳聞》中國音頻分享平台喜馬拉雅ＦＭ傳已秘密遞交上市申請，最快可於今季內上市，集
資規模５億美元至１０億美元，其上市估值可超過５０億美元（約３９０億港元）。
喜馬拉雅ＦＭ著名投資者包括騰訊（００７００）、高盛、小米（０１８１０）旗下全資子
公司天津金星創業投資，和閱文集團（００７７２）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/04/2021 09:01
《傳聞》喜馬拉雅ＦＭ傳今季掛牌
《傳聞》中國音頻分享平台喜馬拉雅ＦＭ傳已秘密遞交上市申請，最快可於今季內上市，集
資規模５億美元至１０億美元，其上市估值可超過５０億美元（約３９０億港元）。
喜馬拉雅ＦＭ著名投資者包括騰訊（００７００）、高盛、小米（０１８１０）旗下全資子
公司天津金星創業投資，和閱文集團（００７７２）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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