《傳聞》每日優鮮日前向美國ＳＥＣ秘密遞交上市申請

《傳聞》內地媒體報道指，每日優鮮已於數日前向美國ＳＥＣ秘密遞交上市申請，最快於６

月中下旬公開交表，預計集資規模５億至１０億美元（約３９億港元至７８億港元）。

每日優鮮於２０１４年成立，此前曾進行１０輪融資，投資者包括騰訊（００７００）、中

金（０３９０８）、阿布扎比資本集團等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

