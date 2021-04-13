《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，騰訊（００７００）最快明日（１４日）定價發行
約４０億美元債券。
據報，騰訊今日（１３日）舉行國際電話會議與亞洲、歐洲和美國投資者接觸。
騰訊今早公布，將向若干專業投資者發行中期票據計劃的限額由２００億美元提高至３００
億美元，票據不會向任何關連人士配售，擬運用所得款項淨額作一般企業用途。上述票據明日於
聯交所掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/04/2021 13:07
《傳聞》騰訊（００７００）最快明天定價發行約４０億美元債券
《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，騰訊（００７００）最快明日（１４日）定價發行
約４０億美元債券。
據報，騰訊今日（１３日）舉行國際電話會議與亞洲、歐洲和美國投資者接觸。
騰訊今早公布，將向若干專業投資者發行中期票據計劃的限額由２００億美元提高至３００
億美元，票據不會向任何關連人士配售，擬運用所得款項淨額作一般企業用途。上述票據明日於
聯交所掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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