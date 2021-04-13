  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2021 11:58

《魚缸博客》阿里交完罰款係咪真係咁正面？長線持有要諗清楚！

　　《魚缸博客》阿里（０９９８８）交出天價罰單，市場一片正面回應，皆因認為事件告一段
落，不論股佬定係大行分析，都認為對阿里而言都係好消息，股價可以再次開車，唔少大行都睇
股價可以重返３００蚊之上，好似好正面咁。
　　不過博客就逆向思維：阿里壟斷神州網購都唔係一時三刻嘅事，係螞蟻上市關節突然煞車，
又傳馬雲講錯嘢所以罰佢上繳，又傳話阿爺資金緊張要同科企伸手拎啲零用錢用吓。早唔罰遲唔
罰，係呢個時候罰係咪有咩意味呢？
　　睇返２０２０年底季度報告，阿里非公認會計準則自由現金流約為９６２﹒１億人仔，而副
主席蔡崇信話將以公司內部現金支付，而且唔會對相關結果上訴，雖然話對比起谷歌係小巫見大
巫，因為歐盟大大話話已經懲罰谷歌７０２億港紙，可見呢陣「反壟斷風」已經吹到中國，相信
唔少科技企業已經腳震震。
　　博客認為，阿里手持千億現金，放係度唔用係都幾得意，因為錢放係度會貶值，正常都拎去
做下投資、買下地、收購下公司之類，令公司價值持續增長，就算公司想拎備用現金，四五百億
人仔都夠做，唔需要放咁多錢係到，因為財不可露眼。
　　所以，博客認為阿里事件唔會因為交咗百幾二百億就告一段落，你睇歐盟同谷歌都糾纏三年
幾都未搞完，因為歐盟知道科企疊水，唔搵你哋拎搵邊個呢？博客覺得阿里事件只係開始，往後
仲要交幾多次罰款真係未知之數；唔單單阿里，市場預計美團（０３６９０）、小米（０１８１
０）、ＱＱ（００７００）都會係重點針對對象。
　　因此現價撈唔撈阿里，好睇你點玩，呢三幾個月短炒都可以玩得過，短線先睇重返２６５蚊
呢個水平；不過如果你打算長線持有，博客覺得可以思考清楚先，反正想炒科企，好多ＳａａＳ
概念更值得炒，阿里都係觀望下就算啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/04/2021
熊麗萍：瑞聲49元有阻力
中國故事12/04/2021
《神州經脈》M2及社融增速遜預期　阿里接罰單　滬指險穿三千四
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里逆市炒上　連敬涵:市場過於情緒化　懲罰料未出盡
FOCUS12/04/2021
【FOCUS】阿里「認罰」股價勁彈　精英內捲更添遐想
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】違壟斷法被罰182億人幣　阿里擬降電商平台商戶進入壁壘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金