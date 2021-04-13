《魚缸博客》阿里交完罰款係咪真係咁正面？長線持有要諗清楚！

《魚缸博客》阿里（０９９８８）交出天價罰單，市場一片正面回應，皆因認為事件告一段

落，不論股佬定係大行分析，都認為對阿里而言都係好消息，股價可以再次開車，唔少大行都睇

股價可以重返３００蚊之上，好似好正面咁。

不過博客就逆向思維：阿里壟斷神州網購都唔係一時三刻嘅事，係螞蟻上市關節突然煞車，

又傳馬雲講錯嘢所以罰佢上繳，又傳話阿爺資金緊張要同科企伸手拎啲零用錢用吓。早唔罰遲唔

罰，係呢個時候罰係咪有咩意味呢？

睇返２０２０年底季度報告，阿里非公認會計準則自由現金流約為９６２﹒１億人仔，而副

主席蔡崇信話將以公司內部現金支付，而且唔會對相關結果上訴，雖然話對比起谷歌係小巫見大

巫，因為歐盟大大話話已經懲罰谷歌７０２億港紙，可見呢陣「反壟斷風」已經吹到中國，相信

唔少科技企業已經腳震震。

博客認為，阿里手持千億現金，放係度唔用係都幾得意，因為錢放係度會貶值，正常都拎去

做下投資、買下地、收購下公司之類，令公司價值持續增長，就算公司想拎備用現金，四五百億

人仔都夠做，唔需要放咁多錢係到，因為財不可露眼。

所以，博客認為阿里事件唔會因為交咗百幾二百億就告一段落，你睇歐盟同谷歌都糾纏三年

幾都未搞完，因為歐盟知道科企疊水，唔搵你哋拎搵邊個呢？博客覺得阿里事件只係開始，往後

仲要交幾多次罰款真係未知之數；唔單單阿里，市場預計美團（０３６９０）、小米（０１８１

０）、ＱＱ（００７００）都會係重點針對對象。

因此現價撈唔撈阿里，好睇你點玩，呢三幾個月短炒都可以玩得過，短線先睇重返２６５蚊

呢個水平；不過如果你打算長線持有，博客覺得可以思考清楚先，反正想炒科企，好多ＳａａＳ

概念更值得炒，阿里都係觀望下就算啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

