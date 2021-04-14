《傳聞》對沖基金融資收緊，金蝶（００２６８）雲業務佔比續升

《傳聞》近日包括港股在內的全球新經濟股持續受壓，傳聞歐美大行收緊融資，對沖基金被

逼沽貨減磅，降低槓桿率，拖累京東集團（０９６１８）昨日（１４日）失守３００元，以

２９８﹒４元，下跌３﹒４％，短期超賣有望反彈。

而市場消息稱，近年金蝶（００２６８）旗下雲業務客戶持續較快增長，食正內地企業數字

化提速，令金蝶雲業務佔比有望進一步向上突破六成。金蝶昨日以２３﹒１５元收市，下跌０﹒

５５元，２２至２３元低吸具值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

