《傳聞》近日包括港股在內的全球新經濟股持續受壓，傳聞歐美大行收緊融資，對沖基金被
逼沽貨減磅，降低槓桿率，拖累京東集團（０９６１８）昨日（１４日）失守３００元，以
２９８﹒４元，下跌３﹒４％，短期超賣有望反彈。
而市場消息稱，近年金蝶（００２６８）旗下雲業務客戶持續較快增長，食正內地企業數字
化提速，令金蝶雲業務佔比有望進一步向上突破六成。金蝶昨日以２３﹒１５元收市，下跌０﹒
５５元，２２至２３元低吸具值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/04/2021 09:01
《傳聞》對沖基金融資收緊，金蝶（００２６８）雲業務佔比續升
《傳聞》近日包括港股在內的全球新經濟股持續受壓，傳聞歐美大行收緊融資，對沖基金被
逼沽貨減磅，降低槓桿率，拖累京東集團（０９６１８）昨日（１４日）失守３００元，以
２９８﹒４元，下跌３﹒４％，短期超賣有望反彈。
而市場消息稱，近年金蝶（００２６８）旗下雲業務客戶持續較快增長，食正內地企業數字
化提速，令金蝶雲業務佔比有望進一步向上突破六成。金蝶昨日以２３﹒１５元收市，下跌０﹒
５５元，２２至２３元低吸具值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元 中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
|中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高 滬綜指收跌終失三千四
|板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長 合景悠活物管股黑馬
|剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸 美股第二季續現板塊輪動？
|剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
|財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦 李偉傑:收租股最受惠可部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰