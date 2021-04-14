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即市新聞

14/04/2021 09:01

《傳聞》基金收割航運股，內地啤酒毛利升

　　《傳聞》中國首季外貿表現強勁，但預期低基數效應逐步減退，進出口增幅將會放慢，加上
近周全球疫情轉壞，外部需求隨時減弱，據聞基金大戶收割航運股，中遠海控（０１９１９）昨
日（１４日）在好消息之下大跌５％，以１１﹒４元收市。
　　另外，內地啤酒股昨日（１４日）普遍上升，其中青島啤酒（００１６８）抽升２﹒７５元
，以７５﹒０５收市。據悉啤酒行業中走向高端化之下，毛利率穩步上升，超逾四成水平，支持
啤酒股強勢。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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