《傳聞》中國首季外貿表現強勁，但預期低基數效應逐步減退，進出口增幅將會放慢，加上
近周全球疫情轉壞，外部需求隨時減弱，據聞基金大戶收割航運股，中遠海控（０１９１９）昨
日（１４日）在好消息之下大跌５％，以１１﹒４元收市。
另外，內地啤酒股昨日（１４日）普遍上升，其中青島啤酒（００１６８）抽升２﹒７５元
，以７５﹒０５收市。據悉啤酒行業中走向高端化之下，毛利率穩步上升，超逾四成水平，支持
啤酒股強勢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/04/2021 09:01
《傳聞》基金收割航運股，內地啤酒毛利升
《傳聞》中國首季外貿表現強勁，但預期低基數效應逐步減退，進出口增幅將會放慢，加上
近周全球疫情轉壞，外部需求隨時減弱，據聞基金大戶收割航運股，中遠海控（０１９１９）昨
日（１４日）在好消息之下大跌５％，以１１﹒４元收市。
另外，內地啤酒股昨日（１４日）普遍上升，其中青島啤酒（００１６８）抽升２﹒７５元
，以７５﹒０５收市。據悉啤酒行業中走向高端化之下，毛利率穩步上升，超逾四成水平，支持
啤酒股強勢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元 中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
|中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高 滬綜指收跌終失三千四
|板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長 合景悠活物管股黑馬
|剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸 美股第二季續現板塊輪動？
|剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
|財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦 李偉傑:收租股最受惠可部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰