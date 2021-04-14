《傳聞》外電引述市場消息人士透露，吉利汽車（００１７５）母公司浙江吉利控股集團
考籌為旗下英國跑車生產商蓮花汽車（Ｌｏｔｕｓ Ｃａｒｓ，又名路特斯）集資約１０億美元
，讓其拓展中國電動汽車市場。
據報，吉利控股正在與顧問機構合作，以探求潛在投資者的意向。該輪融資可能會使蓮花電
動汽車業務的估值達約５０億美元。
據報，吉利控股還考慮最快明年讓蓮花汽車、亦或只是其電動汽車業務ＩＰＯ招股上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/04/2021 08:11
《傳聞》吉利控股考慮讓蓮花汽車ＩＰＯ
《傳聞》外電引述市場消息人士透露，吉利汽車（００１７５）母公司浙江吉利控股集團
考籌為旗下英國跑車生產商蓮花汽車（Ｌｏｔｕｓ Ｃａｒｓ，又名路特斯）集資約１０億美元
，讓其拓展中國電動汽車市場。
據報，吉利控股正在與顧問機構合作，以探求潛在投資者的意向。該輪融資可能會使蓮花電
動汽車業務的估值達約５０億美元。
據報，吉利控股還考慮最快明年讓蓮花汽車、亦或只是其電動汽車業務ＩＰＯ招股上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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