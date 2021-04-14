《魚缸博客》傳誠哥減磅股價急插，東方海外未必睇太淡？

《魚缸博客》據報誠哥旗下長和（００００１）配售東方海外國際（００３１６）約７７５

萬股，集資８﹒５３億銀。配售價每股１１０銀，即較前收市價１２５﹒４銀折讓約１２﹒３巴

仙。

結果東方海外受累誠哥高位減磅消息今日（１４日）早市急插，更跌穿配股價，當年長和出

資２４﹒５７億銀入股東方海外，最多買入３１２２﹒７萬股，今次配股只佔唔夠四分一，雖然

信誠哥多數冇錯，但博客認為今次孖屐反應太大，今次回調正好令升勢更健康，甚至係入市機會

。

東方海外上月底放榜成績令人驚喜，舊年收入８１﹒９１億美金升１９﹒１巴仙，純利９﹒

０３億美金跌３３巴仙，但如果撇除２０１９年出售花旗長堤貨櫃碼頭嘅一次性收益，其實純利

按年大增３﹒６倍。每股盈利１４４﹒３美仙，大方派息１３６﹒８６美仙，息率逾９厘。

單講收息，東方海外亦非常吸引，集團訂立寬鬆派息政策，今年至２０２３年派息率四成，

每年派息最少４億美金，更講明有機會派特別息，未計股價份息已經令人憧憬。

另外，集團管理層完成主要航線合同磋商，跨太平洋和歐洲的合同費率均比去年增一倍。加

上疫情、長賜號堵塞等因素亦進一步推高運費，標普全球貨櫃海運費率團隊指，最近幾個禮拜亞

洲北美航線合約費抽升，每４０呎貨櫃盛惠２５００到３０００美金，按年急增兩成五，對運費

相當敏感嘅航運股，今年成績理應令人滿意。

不過，東方海外早前的確升得太急，３月２５日起到４月７日高位１５３銀間，累計升一倍

，今次回調正好等佢回一回氣再上，２０天線水平（約１０２銀）可入，跌破９０銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

