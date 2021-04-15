《傳聞》中國經濟增長加快，據悉來自工業生產增長勢頭強勁，帶動用電量保持雙位數增長
，股價仍然落後的內地電力股仍有留意價值。華電國際（０１０７１）昨日（１４日）上升０﹒
４２％，以２﹒４元收市，短期上試２﹒５至２﹒６元。
另外，上海電氣（０２７２７）昨日以２﹒７２元收市，上升０﹒７４％，預期在２﹒６至
２﹒７元有承接。據悉上海電氣旗下風電設備業務標青，訂單數量上升，手頭訂單規模數百億元
，成為業務一大亮點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/04/2021 09:01
《傳聞》工業生產帶動用電量增，上海電氣風電訂單急升
《傳聞》中國經濟增長加快，據悉來自工業生產增長勢頭強勁，帶動用電量保持雙位數增長
，股價仍然落後的內地電力股仍有留意價值。華電國際（０１０７１）昨日（１４日）上升０﹒
４２％，以２﹒４元收市，短期上試２﹒５至２﹒６元。
另外，上海電氣（０２７２７）昨日以２﹒７２元收市，上升０﹒７４％，預期在２﹒６至
２﹒７元有承接。據悉上海電氣旗下風電設備業務標青，訂單數量上升，手頭訂單規模數百億元
，成為業務一大亮點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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