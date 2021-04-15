《傳聞》工業生產帶動用電量增，上海電氣風電訂單急升

《傳聞》中國經濟增長加快，據悉來自工業生產增長勢頭強勁，帶動用電量保持雙位數增長

，股價仍然落後的內地電力股仍有留意價值。華電國際（０１０７１）昨日（１４日）上升０﹒

４２％，以２﹒４元收市，短期上試２﹒５至２﹒６元。

另外，上海電氣（０２７２７）昨日以２﹒７２元收市，上升０﹒７４％，預期在２﹒６至

２﹒７元有承接。據悉上海電氣旗下風電設備業務標青，訂單數量上升，手頭訂單規模數百億元

，成為業務一大亮點。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

