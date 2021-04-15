《傳聞》濰柴動力（２３３８）拓氫能電池發動機號，兗煤銷售增

《傳聞》濰柴動力（０２３３８）昨日（１４日）以１９﹒５２元收市，上升３﹒２％。據

悉濰柴動力力拓氫能電池發動機市場，建成兩萬台產能的氫燃料電池發動機生產線，成為業務新

增長點。

而兗煤（０１１７１）股價持續走高，昨日以９﹒９元收市，上升３﹒１３％，有望上破１

０元。據悉兗煤銷售增長，今年預期自產煤銷售達到１﹒１億噸，加上煤化工業務受惠化工產品

價格上升，支持股價高企。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

