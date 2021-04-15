《傳聞》濰柴動力（０２３３８）昨日（１４日）以１９﹒５２元收市，上升３﹒２％。據
悉濰柴動力力拓氫能電池發動機市場，建成兩萬台產能的氫燃料電池發動機生產線，成為業務新
增長點。
而兗煤（０１１７１）股價持續走高，昨日以９﹒９元收市，上升３﹒１３％，有望上破１
０元。據悉兗煤銷售增長，今年預期自產煤銷售達到１﹒１億噸，加上煤化工業務受惠化工產品
價格上升，支持股價高企。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/04/2021 09:01
《傳聞》濰柴動力（２３３８）拓氫能電池發動機號，兗煤銷售增
《傳聞》濰柴動力（０２３３８）昨日（１４日）以１９﹒５２元收市，上升３﹒２％。據
悉濰柴動力力拓氫能電池發動機市場，建成兩萬台產能的氫燃料電池發動機生產線，成為業務新
增長點。
而兗煤（０１１７１）股價持續走高，昨日以９﹒９元收市，上升３﹒１３％，有望上破１
０元。據悉兗煤銷售增長，今年預期自產煤銷售達到１﹒１億噸，加上煤化工業務受惠化工產品
價格上升，支持股價高企。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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