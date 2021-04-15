《魚缸博客》魚缸缺方向宜發掘潛力股，睇好上海電氣前景可吼入

《魚缸博客》各地疫苗接種率越趨提升，睇到各地經濟數據亦開始回彈，反映經濟都慢慢復

甦。不過即使係咁，魚缸近日表現都係缺乏方向，可能都係驚經濟好咗，之或會好快加返息！所

以博客就覺得，唔知道入咩股好，不如發掘一啲估值較低嘅股仔，其中就推薦留意上海電氣（０

２７２７）（滬：６０１７２７）！

上海電氣業務主要喺神州從事設計、製造同銷售唔同電力設備、機電一體化設備、重型機械

及核電核島設備、交通設備、環保系統等產品。而公司主要營業收入來自銷售工業裝備同能源裝

備，分別佔營業額３７﹒２巴仙同３０﹒９巴仙，當中包括發電設備、輸配電設備、重型機械、

核電核島設備，亦有電梯、自動扶梯及自動人行道等城市發展設施。大家應該都記得阿爺之前提

過神州發展大方向係智慧城市同綠色能源，正正配合到公司業務，中、長線相信可以利好業績同

盈利表現。

而睇埋公司今日新鮮熱辣公布嘅業績，截至３月３１日止首季純利可以按年增４﹒４至５倍

，至約５﹒０３億人仔至６﹒６３億人仔。集團就話業績增長主要因為舊年同期受疫情影響，能

源裝備、工業裝備同集成服務三大業務嘅銷售量較低，而期內三大業務銷售量增長，令到經營業

績同比有較大幅度增長。配合埋舊年理想業績表現，年度純利按年升７﹒３４巴仙至３７﹒５８

億人仔，相信再為投資者打強心針！

而值得留意嘅係，神州經濟增長加快相信可以加強工業生產增長，實行環保發電進程加快，

其中上海電氣早前分拆電氣風電於科創板上市申請已通過審核，加上今日有消息指公司旗下風電

設備業務標青，訂單數量上升手頭訂單規模達數百億人氣，相信股份將會有追捧！

講咗咁多，相信大家好想快入手，不過博客提醒大家要先觀望走勢，主要原因係企業持股近

三成嘅贏合科技（深：３００４５７）呢兩日應該會有消息出爐，睇返贏合科技主要做鋰電池相

關業務，前景當然有憧憬，不過公司都有做口罩機業務，喺後疫情時期應會拖累整體業務，因此

影響到公司股東利潤增長率減少，由預期可以增長最少３６﹒４４巴仙，降低至增加１５﹒７９

巴仙到為１﹒９１億人仔。而深交所早前就向公司提問有關收賬款同計提問題，要公司聽日（１

６日）前回覆並公布，所以依家先要等佢可唔可以比到滿意答覆深交所同大眾。

睇返公仔圖，其實股價於早前飆升至３﹒５６銀高位後已回調約２３巴仙至２﹒７銀位置爭

持，現於１００天線（約２﹒７２銀）水平有支持。ＰＢ（市帳率）只有０﹒５２５，代表股價

有所折讓，市價約８０億算行業龍頭，加埋公司連同附屬業務前景理想，現價算係好抵買。建議

於附屬消息公布後作中長線部署。（ｊｃ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

