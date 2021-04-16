《傳聞共賞》東方電氣海外訂單增，微盟（０２０１３）加速國際化

《傳聞共賞》 東方電氣海外訂單增，中國鋁業拓鋁礦資源開發

微盟（０２０１３）加速國際化，內地輔助生殖市場穩增



《昔日傳聞》 濰柴動力（２３３８）拓氫能電池發動機號，兗煤銷售增

工業生產帶動用電量增，上海電氣風電訂單急升

吉利控股考慮讓蓮花汽車ＩＰＯ

吉利控股與富豪汽車合營極星擬ＳＰＡＣ形式在美上市

對沖基金融資收緊，金蝶（００２６８）雲業務佔比續升

基金收割航運股，內地啤酒毛利升

喜馬拉雅ＦＭ傳今季掛牌

每日優鮮日前向美國ＳＥＣ秘密遞交上市申請

神華（０１０８８）減少資本開支，春耕帶動尿素價格續升

海爾智家（６６９０）市場份額升，內地火鍋行業激烈加劇

５千元消費券，不會分５次派

內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品

中國視頻市場增長快，電解鋁行業景氣改善

被指業務不屬「新經濟」，李澤楷旗下富衛被拒港上市

大家保險傳重啟出售股權

晶門半導體力攻顯示器產品，智能手機可能提價

上石化（３３８）拓碳纖維產業，造船業景氣好轉

內地傳「先審後播」，嗶哩嗶哩（９６２６）日本動畫銳減

光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快

基金回吸比亞迪（０１２１１），重卡銷售持續火爆

物流公司Ｌａｌａｍｏｖｅ擬美國上市，估值２３２５億元

手機攝像鏡頭升級，鋰電材料價格續升

內地餐飲消費加快復元，空調銷售勁增

全球新能源車競爭加劇，可再生能源比重升

城鎮化提速有利鋼鐵市場，水泥業進入漲價季節

福晟７﹒９億沽企業廣場５層，蝕逾５億離場近年最大蝕讓

蔚來小鵬傳已向港交所遞上市申請

５８速運正進行上市前融資，擬第三季在港上市

東信營銷科技計劃上市集資１６億元

傳資金流出港股，對沖基金減磅沽新經濟股

ＴＣＬ力爭為全球ＴＶ第一品牌，覆銅板大漲價

騰訊持股微醫最快本周遞交上市申請，集資最多３０億美元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

