《傳聞》微盟（０２０１３）加速國際化，據悉正積極為國際知名品牌搭建線上商城，提供
跨境電商一站式解決方案，昨日（１５日）以１６﹒４元收市，微跌０﹒０４元，短期有力重上
１７元水平。
另外，由於內地首次生育年齡持續上升，帶動輔助生殖市場穩定增加。據悉錦欣生殖（０１
９５１）計劃透過收購拓展集團平台，擴大市場佔有率，昨日以１８﹒１６元收市，上升３﹒４
％，短期走勢續呈強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/04/2021 09:01
《傳聞》微盟（０２０１３）加速國際化，內地輔助生殖市場穩增
《傳聞》微盟（０２０１３）加速國際化，據悉正積極為國際知名品牌搭建線上商城，提供
跨境電商一站式解決方案，昨日（１５日）以１６﹒４元收市，微跌０﹒０４元，短期有力重上
１７元水平。
另外，由於內地首次生育年齡持續上升，帶動輔助生殖市場穩定增加。據悉錦欣生殖（０１
９５１）計劃透過收購拓展集團平台，擴大市場佔有率，昨日以１８﹒１６元收市，上升３﹒４
％，短期走勢續呈強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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