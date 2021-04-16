《傳聞》微盟（０２０１３）加速國際化，內地輔助生殖市場穩增

《傳聞》微盟（０２０１３）加速國際化，據悉正積極為國際知名品牌搭建線上商城，提供

跨境電商一站式解決方案，昨日（１５日）以１６﹒４元收市，微跌０﹒０４元，短期有力重上

１７元水平。

另外，由於內地首次生育年齡持續上升，帶動輔助生殖市場穩定增加。據悉錦欣生殖（０１

９５１）計劃透過收購拓展集團平台，擴大市場佔有率，昨日以１８﹒１６元收市，上升３﹒４

％，短期走勢續呈強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

