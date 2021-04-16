《傳聞》近年東方電氣（０１０７２）加力拓展海外市場，據悉來自海外的風電設備訂單持
續上升，包括越南風電項目，昨日（１５日）以６﹒８元收市，下跌９仙，現水平股價料有不俗
支持。
而 乘著國際鋁價重踏升軌之勢，據悉中國鋁業（０２６００）積極開拓鋁礦資源，特別是
印尼等東南亞地區的鋁礦資源開發，昨日股價逆市上升近５％，以３﹒９２元收市，續可逢低吸
納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/04/2021 09:01
《傳聞》東方電氣海外訂單增，中國鋁業拓鋁礦資源開發
《傳聞》近年東方電氣（０１０７２）加力拓展海外市場，據悉來自海外的風電設備訂單持
續上升，包括越南風電項目，昨日（１５日）以６﹒８元收市，下跌９仙，現水平股價料有不俗
支持。
而 乘著國際鋁價重踏升軌之勢，據悉中國鋁業（０２６００）積極開拓鋁礦資源，特別是
印尼等東南亞地區的鋁礦資源開發，昨日股價逆市上升近５％，以３﹒９２元收市，續可逢低吸
納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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