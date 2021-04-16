《傳聞》據路透旗下ＩＦＲ引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房
地產投資信託基金，力爭最快本月內進行路演，期望可在未來兩周爭取獲證監會及港交所批准其
集資額３億美元（約２３﹒４億港元）的上市申請，意味公司最快可於５月上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/04/2021 15:58
《傳聞》順豐控股分拆的順豐房託最快５月上市，集資額３億美元
《傳聞》據路透旗下ＩＦＲ引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房
地產投資信託基金，力爭最快本月內進行路演，期望可在未來兩周爭取獲證監會及港交所批准其
集資額３億美元（約２３﹒４億港元）的上市申請，意味公司最快可於５月上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線 聶振邦:交投急增或有力再上
|FOCUS16/04/2021
【FOCUS】需求側加速撐GDP 慎防物價「小碎步」上漲
|中國故事16/04/2021
中國首季GDP增18.3%破紀錄 惟遜預期環比放緩
|樓市「胡」言16/04/2021
點解買樓都會犯法?
|開市Good Morning16/04/2021
林嘉麒：吉利收穿20天線考慮止賺
|香港政情15/04/2021
【國安立法】駱惠寧：中央一向言必行行必果 堅決反制外部勢力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰