《傳聞》順豐控股分拆的順豐房託最快５月上市，集資額３億美元

《傳聞》據路透旗下ＩＦＲ引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房

地產投資信託基金，力爭最快本月內進行路演，期望可在未來兩周爭取獲證監會及港交所批准其

集資額３億美元（約２３﹒４億港元）的上市申請，意味公司最快可於５月上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

