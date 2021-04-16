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即市新聞

16/04/2021 15:58

《傳聞》順豐控股分拆的順豐房託最快５月上市，集資額３億美元

　　《傳聞》據路透旗下ＩＦＲ引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房
地產投資信託基金，力爭最快本月內進行路演，期望可在未來兩周爭取獲證監會及港交所批准其
集資額３億美元（約２３﹒４億港元）的上市申請，意味公司最快可於５月上市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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