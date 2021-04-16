《魚缸博客》神州經濟復甦起步再吼油股！中石化前景佳可關注

《魚缸博客》今日神州統計局就公布咗首季ＧＤＰ表現，同比增長１８﹒３％，雖然比起孖

屐預期低少少，但比２０１９年疫情未爆發嘅時候嘅首季ＧＤＰ，都可以增長超過一成，博客就

覺得已經叫交到功課啦！而ＧＤＰ成績好，孖屐自然再入手復甦股份，博客最近睇到油價調整完

開始反彈，覺得係時候部署下，當中可以吼中石化（００３８６）。

首先睇返行業數據，今年３月份原油生產１７０９萬噸，同比增長３﹒３巴仙，期內進口原

油更可以同比增長超過兩成到４９６６萬噸，代表油需有所上升，可憧憬神州短期內經濟動力加

大，利好行業發展。

而參考北水大媽琴日淨買入中海油（００８８３），對行業或有加持。而三桶油今朝均錄得

資金淨買入，主動買盤表現積極，預視到資金對板塊有追捧，唔排除可以令股價反彈。

雖然睇返中石化舊年業績表現唔太理想，純利跌約４３巴仙至３２９﹒２４億人仔，不過公

司早前都預計第一季可以因疫情受控，大環境行好油需，令業績可以虧轉盈最多１８０億人仔。

如果第一季成績真係有大改善，相信可以令股價再獲提振。

大家可能會問，中海油對市場反應較敏感，博反彈點解唔買佢？的確中海油反彈力度可能會

比同業更大，但係博客就睇埋公司前景發展，始終神州開始發展新能源，依家亦加快電能車研發

同普及，長線油股好大機會受壓。但睇返中石化現時積極轉型配合國策發展，其中佢地正發展新

能源以配合新能源車需求，而公司最近就同蔚來（ＮＩＯ）簽署戰略合作協議，未來將喺更多中

石化加油站建設蔚來換電站。而蔚來首座第二代換電站已於北京中石化朝英站正式啟用，代表業

務轉型已踏出一大步，而公司董事長張玉卓亦話，中石化計劃到２０２５年建成５０００座充換

電站。如進度良好，相信可以成功吸納到漸趨增加嘅電能車電能需求。而公司亦正發展氫能，氫

能係比電能更進階嘅新能源，係長線能源轉型嘅目標，企業料會加快油氫合建站和加氫站建設，

或可利好企業前景。

睇返公仔圖，中石化早前升浪後已調整一般時間，近日開始再現上揚勢頭，現於２０天線與

５０天線（約４﹒１銀）水平有支持，建議可小注買入，如可突破４﹒３元水平可略加注，跌穿

３﹒９止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

