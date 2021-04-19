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即市新聞

19/04/2021 09:01

《傳聞》金山軟件新遊戲密集推出；紫金礦業加力併購整合

　　《傳聞》金山軟件（０３８８８）股價對比其他新經濟股，表現出較強抗跌力。上周五
（１６日）以５３﹒８元收市，上升２﹒７％。據聞金山軟件未來數月將密集推出多個新遊戲，
包括《臥龍吟２》與《劍俠世界３》等，支持股價反彈上５０天線，即５８元水平。
　　紫金礦業（０２８９９）上周力守１０元以上水平，據悉鈭金礦業加速全球化發展，以金銅
作優先，加大戰略性礦產資源併購整合力度，１０元附近續可收集。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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