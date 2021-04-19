《傳聞》康師傅（００３２２）在１４元附近有較大承接力，上周五（１６日）以
１４﹒５２元收市。據悉為配合內地中產階層增加，消費升級趨勢，康師傅力拓超高端麵市場，
將成為業務增長新亮點。
另外，市場消息稱，目前全球集裝箱供求緊張有所紓緩，但價格依然高企，較去年底仍高出
兩至三成，消息利好中集集團（０２０３９），上周五升收１４﹒０２元，短期向１５元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/04/2021 09:01
《傳聞》康師傅（３２２）力拓超高端麵市場；集裝箱價格續高企
《傳聞》康師傅（００３２２）在１４元附近有較大承接力，上周五（１６日）以
１４﹒５２元收市。據悉為配合內地中產階層增加，消費升級趨勢，康師傅力拓超高端麵市場，
將成為業務增長新亮點。
另外，市場消息稱，目前全球集裝箱供求緊張有所紓緩，但價格依然高企，較去年底仍高出
兩至三成，消息利好中集集團（０２０３９），上周五升收１４﹒０２元，短期向１５元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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