《傳聞》康師傅（３２２）力拓超高端麵市場；集裝箱價格續高企

《傳聞》康師傅（００３２２）在１４元附近有較大承接力，上周五（１６日）以

１４﹒５２元收市。據悉為配合內地中產階層增加，消費升級趨勢，康師傅力拓超高端麵市場，

將成為業務增長新亮點。

另外，市場消息稱，目前全球集裝箱供求緊張有所紓緩，但價格依然高企，較去年底仍高出

兩至三成，消息利好中集集團（０２０３９），上周五升收１４﹒０２元，短期向１５元進發。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

