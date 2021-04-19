《魚缸博客》鞍鋼炒母企合併，股價有支持他屐睇６銀樓上

《魚缸博客》Ａ股本鋼板材（深：０００７６１）之前出咗份公告，話間接控股股東本鋼集

團通知，鞍鋼股份（００３４７）母公司鞍鋼集團籌劃緊重組本鋼集團事項。遼寧省政府亦喺近

期嘅《遼寧省「十四五」發展規劃和２０３５年遠景目標綱要》中，提出要推動鞍鋼和本鋼等本

地鋼鐵企業聯合重組，培育世界一流鋼鐵企業。睇嚟今次合併終於成事。

本鋼板材係一間集煉鐵、鍊鋼、軋鋼於一體的特大型鋼鐵聯合企業。孖屐預期合併之後，鞍

鋼集團可以達成「十四五」期間，７０００萬噸嘅粗鋼產量、５０００萬噸嘅鐵精礦、３０００

億人仔嘅營業收入同１００億人仔嘅利潤目標，有機會成為世界以鋼產量計嘅第三大鋼企。

另一方面，為達成神州碳中和目標，集團積極加大改造力度。集團上年投資１４﹒２億人仔

做咗４０項環保改造項目，完成靈山料場揚塵治理同噴吹煤棚化封閉等超低 排放改造項目，同

埋加大污染物排放治理力度。近期向合營公司增資新建鮁魚圈焦爐煤氣製液化天然氣（ＬＮＧ）

聯產氫氣項目，目的係將焦爐煤氣，轉化為潔淨燃料ＬＮＧ同氫氣；轉化為天然氣後可用於替代

高碳能源，減少溫室氣體排放。政府由環保角度監管鋼企，亦有助市場汰弱留強，鞏固鞍鋼龍頭

地位。

鞍鋼股份下個星期四（２９日）會出首季業績。資料顯示，冷軋全國均價同中厚板全國現貨

均價由年頭嘅分別約每噸５７００人仔同每噸４６００人仔，升至依家嘅每噸５９６０人仔同每

噸５５６０仔，有利鋼企收益。但同時鐵礦石、焦炭等原燃料價格期內都有升，導致環保成本上

漲。相信集團首季業績喺需求殷切下會繼續造好，但要留意數據上成本同收益嘅佔比。

鞍鋼上星期四同星期五整咗兩粒平收嘅十字星，今日半日曾創逾兩年半高，證明股價仲有向

上動力，暫睇２０１８年６月前一浪高位６銀樓上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

