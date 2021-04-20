《傳聞》五一假期機票預訂火熱，越秀地產（００１２３）銷售續增

《傳聞》市場消息稱，清明國內遊火爆行情延續至五一假期，機票預訂已超越了２０１９年

同期，內地航空股如南方航空（０１０５５）昨日（１９日）上升３﹒２２％，以５﹒７７元收

市，短期向６元高位進發。

而越秀地產（００１２３）股價穩步上升，昨日以１﹒８９元收市，上升３﹒２８％，短期

上破２元機會高。據悉越秀地產在粵港澳大灣區土地儲備佔比接近六成，支持未來銷售將穩步增

加。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

