《傳聞》市場消息稱，清明國內遊火爆行情延續至五一假期，機票預訂已超越了２０１９年
同期，內地航空股如南方航空（０１０５５）昨日（１９日）上升３﹒２２％，以５﹒７７元收
市，短期向６元高位進發。
而越秀地產（００１２３）股價穩步上升，昨日以１﹒８９元收市，上升３﹒２８％，短期
上破２元機會高。據悉越秀地產在粵港澳大灣區土地儲備佔比接近六成，支持未來銷售將穩步增
加。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/04/2021 09:01
《傳聞》五一假期機票預訂火熱，越秀地產（００１２３）銷售續增
《傳聞》市場消息稱，清明國內遊火爆行情延續至五一假期，機票預訂已超越了２０１９年
同期，內地航空股如南方航空（０１０５５）昨日（１９日）上升３﹒２２％，以５﹒７７元收
市，短期向６元高位進發。
而越秀地產（００１２３）股價穩步上升，昨日以１﹒８９元收市，上升３﹒２８％，短期
上破２元機會高。據悉越秀地產在粵港澳大灣區土地儲備佔比接近六成，支持未來銷售將穩步增
加。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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