《傳聞》由於面板顯著漲價，導致彩電成本增加，據悉有國際品牌提價一成至成半，預期內
地彩電售價進一步上升，似抵銷成本上升。ＴＣＬ電子（０１０７０）昨日（１９日）以
６﹒０７元收市，上升３﹒２３％，上升阻力為６﹒３至６﹒４元。
另外，創維集團（００７５１）昨日上升１﹒５６％，以２﹒６元收市。據悉創維集團力攻
家電智能化、高端化，除了彩電之外，還包括冰箱．洗衣機、空調與廚電等，短期受制２﹒７元
阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/04/2021 09:01
《傳聞》內地彩電售價進一步上升，創維集團力拓智能家電
《傳聞》由於面板顯著漲價，導致彩電成本增加，據悉有國際品牌提價一成至成半，預期內
地彩電售價進一步上升，似抵銷成本上升。ＴＣＬ電子（０１０７０）昨日（１９日）以
６﹒０７元收市，上升３﹒２３％，上升阻力為６﹒３至６﹒４元。
另外，創維集團（００７５１）昨日上升１﹒５６％，以２﹒６元收市。據悉創維集團力攻
家電智能化、高端化，除了彩電之外，還包括冰箱．洗衣機、空調與廚電等，短期受制２﹒７元
阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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