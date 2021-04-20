《傳聞》內地彩電售價進一步上升，創維集團力拓智能家電

《傳聞》由於面板顯著漲價，導致彩電成本增加，據悉有國際品牌提價一成至成半，預期內

地彩電售價進一步上升，似抵銷成本上升。ＴＣＬ電子（０１０７０）昨日（１９日）以

６﹒０７元收市，上升３﹒２３％，上升阻力為６﹒３至６﹒４元。

另外，創維集團（００７５１）昨日上升１﹒５６％，以２﹒６元收市。據悉創維集團力攻

家電智能化、高端化，除了彩電之外，還包括冰箱．洗衣機、空調與廚電等，短期受制２﹒７元

阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

