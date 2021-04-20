《傳聞》美團（０３６９０）配股已獲足額認購

《傳聞》科技股趁市旺抽水，美團（０３６９０）上市後首次配股，連同發行可換股債券，

大舉集資近７８０億元。市場消息指，美團配售公布後約１小時，已獲足額認購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

