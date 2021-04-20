《傳聞》花旗集團擬內地建立新投資銀行及交易業務

《傳聞》市場消息指，花旗集團正擬在內地建立新的投資銀行及交易業務，並計劃於短期內

申請牌照，冀業務可於未來１２至１８個月開始營運。

消息指，花旗計劃於未來兩個月申請證券牌照，令其在內地可承銷以人民幣計價的股票及代

客戶進行交易，期內亦擬申請期貨經紀牌照。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

