《傳聞》馮氏兄弟擬售比利時手袋品牌Ｄｅｌｖａｕｘ股權

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，香港馮氏兄弟馮國經和馮國綸正探索出售在Ｄｅｌｖ

ａｕｘ的股權，與顧問合作接觸可能的競購者。據報，該交易對Ｄｅｌｖａｕｘ的估值可能約５

億至６億美元。Ｄｅｌｖａｕｘ是一家擁有１９２年歷史的比利時奢侈品牌手袋製造商。

據報，馮氏兄弟與新加坡國有投資公司淡馬錫控股在２０１１年的一項交易中，共同收購Ｄ

ｅｌｖａｕｘ股份，從而獲得多數控制權。



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