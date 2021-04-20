《魚缸博客》電動車雷射鏡頭需求大，舜宇（２３８２）或再起飛！

《魚缸博客》近來博客研究下電動車股，發現除咗電池、晶片需求量大之餘，最近發現原來

汽車鏡頭需求量都頗大，可能令專門做鏡頭嘅企業打開一片新藍海，而舜宇（０２３８２）就梗

係得益嘅表表者啦！

你會問，汽車要啲咩鏡頭啊？你以為只係用車ＣＡＭ咁大把，就太睇小科技發展啦！其實電

動車一路都講緊「自動駕駛」呢個願景，不過就算好似Ｔｅｓｌａ呢類咁高科技嘅領頭羊，係目

前自動駕駛都係只可以係高速公路或者一啲闊路上面行駛，窄小小就用返人手操控。

電動車係呢方面一路都革新緊，所以近年新款電動車都會用上大量雷射鏡頭，目的就係想可

以３６０度無死角感測架車前後左右有咩阻礙物，同埋偵測前後幾十米嘅汽車車速，用以提高操

控自身汽車嘅準確度，從而提高「自動駕駛」嘅樂趣，甚至可以係橫街窄巷都可以出入自如。

一架車少說都可能用上幾十個呢類鏡頭，而呢類鏡頭又係一種高精密科技，唔係一般山寨廠

可以做到出，所以好似舜宇、丘仔（０１４７８）呢類精製鏡頭公司就係內地電動車行業嘅得益

者啦！不過，博客認為舜宇可能受惠多啲，畢竟大品牌大廠，產能同品質都可以說服到其他車企

落單！

自舜宇係２月破頂後，股價就連番下挫，到最近先有返小小起色，目前都喺２００蚊水平左

右徘徊，陰陽燭有小小圓底意味，博客覺得２００蚊樓下都可以分注吸納，因為有電動車呢個大

水喉，相信舜宇未來訂單只會有增無減，目標價可以睇返上２４０蚊咁上下；又或者可以長線持

有都可，畢竟電動車勢頭咁勁，博客都仲未睇到個頂有幾高！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

