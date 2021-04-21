《傳聞》中國移動（００９４１）股價穩步回升，昨日（２０日）升上５２﹒３５元，上升
０﹒４８％。據聞內地上網減費提速，刺激５Ｇ客戶增長提速，有助強化中國移動業務增長動力
。
另外，為了力保全球軌道交通設備龍頭地位，據悉中國中車（０１７６６）持續加大研發力
度，去年已超逾１３０億元，預期還會持續增加，不斷提升競爭優勢，中國中車昨日以３﹒４１
元收市，微跌１仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/04/2021 09:01
《傳聞》內地５Ｇ客戶增長提速，中國中車（０１７６６）加力研發
《傳聞》中國移動（００９４１）股價穩步回升，昨日（２０日）升上５２﹒３５元，上升
０﹒４８％。據聞內地上網減費提速，刺激５Ｇ客戶增長提速，有助強化中國移動業務增長動力
。
另外，為了力保全球軌道交通設備龍頭地位，據悉中國中車（０１７６６）持續加大研發力
度，去年已超逾１３０億元，預期還會持續增加，不斷提升競爭優勢，中國中車昨日以３﹒４１
元收市，微跌１仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
|板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能 中國燃氣增長引擎足
|剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮 不利巴西經濟
|財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄 連敬涵:股價難脫區間上落
|FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」 一帶一路勢成新風眼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰