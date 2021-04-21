《傳聞》內地５Ｇ客戶增長提速，中國中車（０１７６６）加力研發

《傳聞》中國移動（００９４１）股價穩步回升，昨日（２０日）升上５２﹒３５元，上升

０﹒４８％。據聞內地上網減費提速，刺激５Ｇ客戶增長提速，有助強化中國移動業務增長動力

。

另外，為了力保全球軌道交通設備龍頭地位，據悉中國中車（０１７６６）持續加大研發力

度，去年已超逾１３０億元，預期還會持續增加，不斷提升競爭優勢，中國中車昨日以３﹒４１

元收市，微跌１仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

