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即市新聞

21/04/2021 09:01

《傳聞》馬鋼（００３２３）鐵礦產品增長，玉米價升不利豬養殖業

　　《傳聞》受到鋼鐵需求帶動，據聞今年來馬鞍山鋼鐵（００３２３）力拓高附加值鐵礦產品
，而整體鐵礦產品按年呈雙位數增長，對現價有支持作用。昨日（２０日）以３﹒２７元收市，
上升０﹒３１％。
　　而近期內地生豬養殖業毛利持續受壓，一方面是受到豬價回軟影響，另一方面則是玉米飼料
成本急升，近日玉米期貨價格升至八年高點。中糧家佳康（０１６１０）昨日以４﹒３１元收市
，下跌５仙，短期受制於４﹒５元阻力。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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