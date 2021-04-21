《傳聞》馬鋼（００３２３）鐵礦產品增長，玉米價升不利豬養殖業

《傳聞》受到鋼鐵需求帶動，據聞今年來馬鞍山鋼鐵（００３２３）力拓高附加值鐵礦產品

，而整體鐵礦產品按年呈雙位數增長，對現價有支持作用。昨日（２０日）以３﹒２７元收市，

上升０﹒３１％。

而近期內地生豬養殖業毛利持續受壓，一方面是受到豬價回軟影響，另一方面則是玉米飼料

成本急升，近日玉米期貨價格升至八年高點。中糧家佳康（０１６１０）昨日以４﹒３１元收市

，下跌５仙，短期受制於４﹒５元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

