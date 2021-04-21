《傳聞》路透引述市場消息人士指出，大連萬達集團擬將商業物業管理業務於今年底前在港
招股上市，集資２００億元人幣（約２３９億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/04/2021 13:03
《傳聞》大連萬達集團商業物管業務年底前在港上市籌２３９億元
《傳聞》路透引述市場消息人士指出，大連萬達集團擬將商業物業管理業務於今年底前在港
招股上市，集資２００億元人幣（約２３９億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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