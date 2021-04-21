《傳聞》安踏丁世忠家族擬配售３﹒３％股權，套現逾１１５億元

《傳聞》外電引述消息指出，安踏體育（０２０２０）大股東丁世忠家族基金擬配售８８０

０萬股，佔已發行股本３﹒３％，配股價介乎１３１﹒２８至１３３﹒８８元，折讓５﹒９％至

７﹒７％，套現１１５﹒５億至１１７﹒８億元。

資料顯示，丁世忠家族目前持有安踏６１﹒３９％股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

