《傳聞》外電引述消息指出，安踏體育（０２０２０）大股東丁世忠家族基金擬配售８８０
０萬股，佔已發行股本３﹒３％，配股價介乎１３１﹒２８至１３３﹒８８元，折讓５﹒９％至
７﹒７％，套現１１５﹒５億至１１７﹒８億元。
資料顯示，丁世忠家族目前持有安踏６１﹒３９％股權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/04/2021 07:52
《傳聞》安踏丁世忠家族擬配售３﹒３％股權，套現逾１１５億元
《傳聞》外電引述消息指出，安踏體育（０２０２０）大股東丁世忠家族基金擬配售８８０
０萬股，佔已發行股本３﹒３％，配股價介乎１３１﹒２８至１３３﹒８８元，折讓５﹒９％至
７﹒７％，套現１１５﹒５億至１１７﹒８億元。
資料顯示，丁世忠家族目前持有安踏６１﹒３９％股權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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