《魚缸博客》憧憬赤子城科技搞大茶飯且估值低於同行，現價吼入！

《魚缸博客》赤子城科技（０９９１１）博客認為有利可圖！公司去年業績強勁，收入按年

升２倍幾至１１﹒８２億銀人仔，當中增值服務收入達６﹒６億銀人仔，按年增長５５﹒５倍；

毛利按年升１８７﹒７巴仙至７﹒５２億銀人仔；純利按年跌４２巴仙至３９６９萬銀人仔。

另外，去年平均月活躍用戶（ＭＡＵ）達１１３６萬，同時在多個應用程式商店位列社交程

式第一位。博客認為，隨著用戶數量持續爆發性增長，赤子城今年首季利潤或可較去年同期翻倍

。

赤子城科技旗下擁有３個社交應用程式，包括１）Ｙｉｙｏ：視頻版交友程式；２ＭＩＣＯ

：開放式社交平台、直播平台；３）ＹｏＨｏ：語音式社交平台，類似早前大熱嘅Ｃｌｕｂｈｏ

ｕｓｅ。三個程式都有其獨特嘅競爭優勢，利用增值服務及廣告賺取收入，去年增值服務收入急

升５５倍已反映其變現能力。展望２０２１－２２年，公司話會發展直播帶貨、線上營銷及電商

等新業務，加上現有嘅用戶基礎，估計來年盈利會繼續高增長。

公司管理層指出，正積極拓展歐洲、南美、日本及韓國等成熟市場，用戶規模及收入將繼續

擴張，成熟市場嘅增值服務收入亦將更高。現時公司旗下應用程式在中東、東南亞及北非等新興

市場具一定市場份額，有市場喜歡嘅用戶黏性，可憧憬未來與科技巨頭合作，從而增加收入甚至

提升估值。

估值方面，主要競爭對手為雅樂科技（ＹＡＬＡ﹒ＵＳ），其截至去年底嘅ＭＡＵ為１６４

１﹒３萬，現時市值為３２億美銀（約２４６億港銀），去年營收１﹒３５億美銀（約１０﹒５

３億港銀），市銷率（Ｐ╱Ｓ）約為２３﹒４倍。赤子城現時市值約５５億港銀，去年營收１１

﹒８２億銀人民幣（約１４﹒０５億港銀），市銷率（Ｐ╱Ｓ）約為４﹒６倍，估值與同業有巨

大距離。

建議現價約５﹒５銀吸納，目標７銀，收穿４﹒５銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

