《傳聞》基金續減持電商股，亞洲保險市場穩增

《傳聞》市場消息稱，內地持續反壟斷，電商平台繼續成為整台對象，基金被逼進一步減倉

，規避風險。京東集團（０９６１８）昨日（２１日）２８７﹒２元收市，下跌３﹒６％，短期

可能下試２７０元支持位。

而亞洲經濟率成為疫後復甦，預期今年經濟增長可達百分之六點五，支持區內保險市場穩定

增長，尤其是泰國與越南保險市場表現突出，這對友邦保險（０１２９９）業務發展有利，在９

３至９５元有留意價值，昨日以９５﹒９元收市，下跌２﹒１％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

