《傳聞》由於內地對鐵礦石與穀物等需求增加，據聞乾散貨船運費持續高企，利好太平洋航
運（０２３４３）股價走勢，昨日（２１日）以２﹒３９元收市，上升２仙，短期強勢持續。
另外，包括大麥在內的全球農產品持續漲價，據悉內地啤酒行業承受大麥成本上升的壓力愈
來愈大，有可能調高啤酒價格，以抵銷成本開支增加。青島啤酒（００１６８）昨日以７６﹒４
元收市，微跌０﹒２％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/04/2021 09:01
《傳聞》乾散貨船運費高企，啤酒行業成本上漲
《傳聞》由於內地對鐵礦石與穀物等需求增加，據聞乾散貨船運費持續高企，利好太平洋航
運（０２３４３）股價走勢，昨日（２１日）以２﹒３９元收市，上升２仙，短期強勢持續。
另外，包括大麥在內的全球農產品持續漲價，據悉內地啤酒行業承受大麥成本上升的壓力愈
來愈大，有可能調高啤酒價格，以抵銷成本開支增加。青島啤酒（００１６８）昨日以７６﹒４
元收市，微跌０﹒２％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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