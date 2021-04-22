《傳聞》乾散貨船運費高企，啤酒行業成本上漲

《傳聞》由於內地對鐵礦石與穀物等需求增加，據聞乾散貨船運費持續高企，利好太平洋航

運（０２３４３）股價走勢，昨日（２１日）以２﹒３９元收市，上升２仙，短期強勢持續。

另外，包括大麥在內的全球農產品持續漲價，據悉內地啤酒行業承受大麥成本上升的壓力愈

來愈大，有可能調高啤酒價格，以抵銷成本開支增加。青島啤酒（００１６８）昨日以７６﹒４

元收市，微跌０﹒２％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

