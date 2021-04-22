《傳聞》日本軟銀去年以來利用阿里巴巴（０９９８８）持股，透過遠期合約等工具取得大
額資金。外電引述消息指出，軟銀正尋求將３月達成的８１﹒２５億美元保證金貸款增加至１０
０億美元，增幅２３﹒０８％，借款實體是軟銀集團的子公司Ｓｋｙｗａｌｋ Ｆｉｎａｎｃｅ
ＧＫ，阿里巴巴股份被作為本次融資的抵押品。日本軟銀現時持有阿里巴巴（０９９８８）２
４﹒９％股權的。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/04/2021 07:58
《傳聞》軟銀以阿里巴巴股份作抵押，擬增加保證金貸款
《傳聞》日本軟銀去年以來利用阿里巴巴（０９９８８）持股，透過遠期合約等工具取得大
額資金。外電引述消息指出，軟銀正尋求將３月達成的８１﹒２５億美元保證金貸款增加至１０
０億美元，增幅２３﹒０８％，借款實體是軟銀集團的子公司Ｓｋｙｗａｌｋ Ｆｉｎａｎｃｅ
ＧＫ，阿里巴巴股份被作為本次融資的抵押品。日本軟銀現時持有阿里巴巴（０９９８８）２
４﹒９％股權的。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
|財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持 黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
|FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈 變種病毒添全球不確定
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰