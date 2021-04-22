《傳聞》軟銀以阿里巴巴股份作抵押，擬增加保證金貸款

《傳聞》日本軟銀去年以來利用阿里巴巴（０９９８８）持股，透過遠期合約等工具取得大

額資金。外電引述消息指出，軟銀正尋求將３月達成的８１﹒２５億美元保證金貸款增加至１０

０億美元，增幅２３﹒０８％，借款實體是軟銀集團的子公司Ｓｋｙｗａｌｋ Ｆｉｎａｎｃｅ

ＧＫ，阿里巴巴股份被作為本次融資的抵押品。日本軟銀現時持有阿里巴巴（０９９８８）２

４﹒９％股權的。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

